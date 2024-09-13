Kılıçlı Yemin Sonrası İstifa İddiasında Yeni Perde: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Neyden Rahatsız?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken T24 yazarı Tolga Şardan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "görevden affını" isteyeceği bilgisini paylaşmıştı. Şardan, Güler'in neden rahatsız olduğunu açıkladı.

Şardan'ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Güler'in rahatsızlığının 'teğmenleri TSK'dan ihraç eden' bakan olmak istememesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Güler'in FETÖ dönemindeki Balyoz davası sırasında yaşanan ve cezaevindeki yüksek rütbeli TSK mensuplarının yarattığı travmanın bir benzerine imza atmak istemediği kulislere yansıdı.

Zaten MSB'den dün yapılan açıklamanın içeriğine bakılırsa, tansiyonu düşürmeye çalışan bir yaklaşım görünüyor.

Kaldı ki, Bakan Güler'le ilgili kulis bilgisinin gündeme gelmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Güler, İstanbul'da onarılan Atatürk'ün kullandığı Savarona Yatı'nın teslim töreninde buluştu.

Doğrusu, bu özel görüşme hakkında bilgi sahibi olamadım. Sonrasında da Cumhurbaşkanlığı'nda kabine toplantısı vardı pazartesi günü. Güler, toplantıya katıldı, fakat bir açıklama yapmayı tercih etmedi.

Bir bilgi daha vereyim; olayın akabinde KHO'da görevli Binbaşı M. adlı bölük komutanının istifasını verdiği bilgisi gündeme geldi.

Aldığım bilgiye göre, Binbaşı M.'nin istifasının yaşananlarla bağı yok. Söz konusu bölük komutanı, TSK'daki 15 yıllık zorunlu görev süresini tamamlaması nedeniyle yemin töreni öncesinde ilgili birime istifa dilekçesini sundu. Durum bundan ibaret."

Kaynak: T24