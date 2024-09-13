‘Kılıçlı Yemin Krizi’nin Yankıları Sürüyor: O Teğmenlerin Komutanı İstifa Etti mi?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarını çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasının ardından konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin ise olayın ardından TSK’dan istifa ettiği iddia edilmişti.

İSTİFA KARARINI ÖNCEDEN ALMIŞ

CHP Milli Savunma Bakanlığın'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığına "Bölük Komutanı binbaşımızın özel nedenlerle çok önceden bu kararı aldığı ve hatta Harbiyeliler’le törenden birkaç gün önce vedalaştığı bilinmesine rağmen, istifanın mezuniyet andı ile ilişkilendirilerek algı yapılmasına neden izin verilmektedir?" diye seslendi.

Bağcıoğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde yapılan Mezuniyet Andı’na ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından;

“Bahse konu ant ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye (MY 56-5 (B) Harp Akademileri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’na Bağlı Her Seviyede Yapılacak Diploma ve Sancak Devir – Teslim İle Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi) eklenmiş ve mezuniyet törenlerinde uygulanmasına başlanmıştır. 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak “Mezuniyet Andı” şimdiki halini almıştır." açıklaması yapılmıştır.

Her ne kadar Yönerge’ye 1999 yılında dahil edilse de, Mezuniyet Andı uygulamasının 1994/1995 yıllarından itibaren yapıldığı bilinmektedir. 29 Mart 2023’te Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’nde yapılan “Milli Savunma Üniversitesi Rektörü “ onaylı değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andı RESMİ programdan çıkarılmış, ancak yasaklandığı veya okunmaması gerektiğine dair bir ifade hiçbir yönergede tespit edilmemiştir.

Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmek için aşağıdaki soruların cevaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

'MEZUNİYET ANDI HANGİ GEREKÇEYLE PROGRAMDAN ÇIKARILDI?'

1- 1994/1995 yılından itibaren 2016 ve 2017 yılları hariç, her yıl yapılan Mezuniyet Andı hangi gerekçelerle 2023 yılında RESMİ programdan çıkarılmıştır?

2- Yönergeler veya münferit emirlerde Mezuniyet Andının yasaklandığına ilişkin bir hüküm var mıdır? Bu konuda bir direktif verilmiş midir?

3- Eğer böyle bir yazılı veya sözlü direktif yok ise, resmi mezuniyet töreninin tamamlanmasını ve sayın Cumhurbaşkanı ile devlet protokolünün tören alanından ayrılmasını müteakip tören dışı bir faaliyet olarak yapılan ve metni 2023 yılına kadar Yönerge’de yer alan Mezuniyet Andı neden bir suç fiili gibi incelenmektedir?

'ALGI YAPILMASINA NEDEN İZİN VERİLİYOR?'

4- Törenden sonra istifa ettiği bildirilen Bölük Komutanı binbaşımızın özel nedenlerle çok önceden bu kararı aldığı ve hatta Harbiyeliler’le törenden birkaç gün önce vedalaştığı bilinmesine rağmen, istifanın mezuniyet andı ile ilişkilendirilerek algı yapılmasına neden izin verilmektedir?"