Kılıçlı Yemin Krizi Sürüyor, İhracı İstenen Teğmenler İçin Flaş Gelişme

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen resmi mezuniyet töreninin ardından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenlerin yazılı savunmaları tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletildi.

SÖZLÜ SAVUNMALAR ALINACAK

MSÜ Kara Harp Okulu’nun Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında gerçekleşen yemin töreninden sonra başlatılan süreçte, teğmenlerin YDK’ya sevk edilmesiyle ilgili işlemlerhız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, dosyaların ele alınacağı Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak 2025 Perşembe günü toplanacak.

Teğmenlerin avukatları, yazılı savunmalarını hazırlayıp gerekli imzaları tamamlayarak, savunmaları ve eklerini Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sundu. Ayrıca, teğmenler ve avukatları, 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak YDK oturumunda sözlü savunmalarını da sunacak.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında bazı teğmenler, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı. Bu olayın ardından 5 teğmen hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma” cezası talebiyle YDK’ya sevk edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu eylemi organize eden teğmenler ile bu süreçte kastı, kusuru veya ihmali olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu çerçevesinde YDK’ya sevk edilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA