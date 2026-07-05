Kılıçdaroğlu'ndan NATO Gözaltılarına Tepki

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek şu sözleri kullandı:

"Gazetecilerin, akademisyenlerin, avukatların ve sivil toplumun üzerinden elinizi çekin! NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek T24 ve Odatv muhabirleri, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez. Keyfî gözaltılar, toplantı ve gösteri hakkını açıkça tehdit etmektedir. Dünya liderlerinin katıldığı uluslararası zirvelerde protestolar, demokratik hayatın olağan bir parçasıdır. Bir ülkenin itibarına zarar veren, protestoların varlığı değil; demokratik protesto hakkının engellenmesidir. Basın özgürlüğü bir ayrıcalık değil, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır. Tarafsız basının sustuğu yerde millet gerçeği duyamaz; gerçeğin sustuğu yerde ise demokrasi yaşayamaz."

@RTErdogan



Gazetecilerin, akademisyenlerin, avukatların ve sivil toplumun üzerinden elinizi çekin!



NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek T24 ve Odatv muhabirleri, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz.



Şiddet içermeyen… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2026

Kaynak: Haber Merkezi