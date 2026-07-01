Kılıçdaroğlu'ndan Madımak Açıklaması: 'Bu Acı Bize Barışın Değerini Hatırlatıyor'

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Kılıçdaroğlu'nun X hesabındaki açıklamanın şöyle:

"Madımak, yalnızca Sivas’ta yitirdiğimiz canların değil; bu ülkenin vicdanında açılan derin bir yaranın adıdır. 2 Temmuz 1993’te aramızdan koparılan aydınlarımızı, sanatçılarımızı ve yurttaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bu acı bize; eşit yurttaşlığın, laikliğin, birlikte yaşama iradesinin ve toplumsal barışın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Onların anısı, daha demokratik ve daha adil bir Türkiye mücadelesinde yaşamaya devam edecek."