Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın birlik çağrısını alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'halk ayaklanması çığırtkanlığına' geçit vermeyeceklerini belirterek destekçilerini ve tüm vatandaşları saat 14.00'te CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya çağırdı: "Biz bu oyunu bozarız!"

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Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'e Çağrı: 'Biz Bu Oyunu Bozarız!'
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Meclis çatısı altında istenmeyen görüntülerin oluşmaması adına Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptığı "Devlet adamlığı birikiminizle sağduyulu bir yaklaşım gösterin" çağrısına, Kılıçdaroğlu’ndan adresi tamamen değiştiren bir hamleyle yanıt geldi.

İÇ KARIŞIKLIK UYARISI YAPTI

Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak bir manifesto yayınlayan Kılıçdaroğlu, parti içi çekişmenin sokağa dökülmek istendiğini ima ederek çok sert uyarılarda bulundu:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekûn halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!"

'SAAT 14.00'TE BABA OCAĞINDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, partilileri ve halkı şu sözlerle Genel Merkez'e davet etti:

"Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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