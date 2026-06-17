Kılıçdaroğlu'ndan Dış Politika Mesajı: 'Biz Millici Duruşun Ta Kendisiyiz'

Kılıçdaroğlu, isim kullanmadan yaptığı değerlendirmede hem parti içi gerilimlere hem de dış politika yaklaşımına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, isim vermeden "Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Dış Politika Mesajı: 'Biz Millici Duruşun Ta Kendisiyiz'
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden yaptığı açıklamada hem parti içi tartışmalara hem de dış politikaya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:

"Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir. Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır.

'MİLLİCİ DURUŞUN TA KENDİSİYİZ'

Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye 'Önce Türkiye' diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu iradesidir. Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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