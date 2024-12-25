Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kendi Sözleriyle Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin, "Bay Kemal'in sözleriyle şunu söylemek isterim, 'SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.'" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sözleriyle yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir kereliğine olsun, tarafsızlık yeminine sadık kal!" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kendi Sözleriyle Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup toplantısında CHP'li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin, "Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP’ye, şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanları Bay Kemal’in cümleleriyle şunu söylemek isterim: “Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

'İŞTE SENİN KAFAN BU'

Erdoğan'ın kendi sözleriyle yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin. Devletin kurumlarını kendi intikam duygularına alet edecek kadar gözün dönmüş durumda. Bir kereliğine olsun, tarafsızlık yeminine sadık kal! AKP’li belediyelerin SGK prim borçlarını da tahsil et. Yerel seçimlerden hemen önce, sadece AKP’li belediyelere seçimleri kazanabilmeleri için gönderdiğin paralar, senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin en açık göstergesidir. Aşağıda yazdıklarım senin sözlerindir. Seni, kadim milletimizin vicdanına havale ediyorum: “Bu belediyeler kimin belediyesi? Bu halkın belediyesi değil mi? Bu merkezi yönetimdeki anlayış, çetelerle ve mafyalarla müşterek çalışan kafa.” İşte senin kafan bu!"

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"SGK’ya en borçlu 10 belediyenin 7’sinin CHP’li olması, zirvede 10 milyar liralık borçla İzmir’in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP’ye, şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanları Bay Kemal’in cümleleriyle şunu söylemek isterim: “Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.” Kusura bakmayın; emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz."

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kendi Sözleriyle Yanıt - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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