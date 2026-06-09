Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Merkezi'nde Kritik Mesajlar

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şuna inanmanızı istiyorum. Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum, bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum ve asla sizleri utandırmayacağım. Hakkı, adaleti, hukuku her ortamda savunacağım.

CHP kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde savunan bir partidir.

Arınacağız söyledim arınacağız, arınacağız, kirlikten arınacağız temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz bu parti kirliği kabul etmez.

Arınma... Tarihin hiçbir döneminde CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik... CHP bunları kendi dokusuna işlemiştir. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar bu partide yoklar ve olmayacaklar da.

Hep iyi niyetle davrandım, herkesi dinledim, hiç kimseye kötü gözle bakmadım herkese saygı duydum ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum.

Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez. Ne demek ya!

İradesini parayla alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim.

Uyuşturucu baronları, tefeciler, faiz baronları... Onun da hesabını soracağım. Mehmet Şimşek; getirdiler... Enflasyonu indirecekti, fakir fukarayı koruyacaktı. Ezilenler fakir fukara köşeyi dönenler yine beşli çeteler. Bu düzeni değiştireceğiz. Ama hak mücadelesini yaparken omuz omuza olmak zorundayız.

CHP kısır tartışmalardan çıkmak zorunda. Bunlara takılıp kalırsak bu bize değil en çok Türkiye'ye zarar verir.

CHP sıradan bir parti değil, devleti kuran bir partidir, savaş meydanlarında kurulan bir partidir, CHP'yi hepimiz korumak zorundayız. Bize tarihimizde her türlü suçlama yapılmıştır ama en aykırı olan bile CHP'nin ahlaki değerlerini sorgulamamıştır. Bizim ahlaki değerlerimiz sadece bize özgü değil, bütün İslam dünyası da Avrupa da bize bakar.

CHP vesayet kabul etmez, vesayet altında görev yapmaz. Hiç kimse Genel Başkan düzeyinde talimat alıp meydanlarda dillendirmez. Genel Başkan yapar bunu. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım partiyi kirlilikten arındıracağım.

Önyargılı olmayacağım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan ahlaki üstünlüğümüze vurulan darbedir. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.

Ben isterdim ki bu konuşmayı Meclis'te yapalım ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım bu zaman zaman suiistimal edildi bunun da farkındayım ama bir noktaya kadar... O noktaya gelince kusura bakmayın deyip kesip atacağız.

Gençlere de sözüm var, derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyada bazı kişilerin dolduruşlarına gelmesinler. Akıllarını kullansınlar ve sorgulamayı öğrensinler.

Bir değişim var bir de gerçek değişim var. Bizim söylediğimiz gerçek değişim üç aşamadan oluşacak. Birincisi arınma ve temiz siyaset, ikinci değişim ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım.

Ahlaki üstünlüğümüzü alacağız, koruyacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız. Benim koltuk derdim yok ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Kurultayı toplayacağım kimse merak etmesin, ahlaklı erdemli kurultay elbette yapacağız, endişe etmeyin.

Kaynak: Haber Merkezi