Kılıçdaroğlu'ndan Belediye Hamlesi: Tek Tek Denetleyecek

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Mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına geri dönen ve “Partinin kirlilikten arınması lazım” ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılan belediyelerle ilgili yol haritası belli oldu.

'TEK TEK DENETLEYECEĞİZ'

Parti içi denetim mekanizmalarını devreye alacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun usulsüzlüklere ve şaibeye geçit vermeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları süreçle ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “İnkâr etmek yerine tek tek denetleyeceğiz. Önceden olduğu gibi ‘iddianame boş’ deyip geçmek yerine iddiaları araştıracağız. 1000 sayfalık bir iddianame için 10 dakikada ‘içi boş’ demek inandırıcı bir yöntem değil. İsnat edilen suçlamalarla ilgili gerçek neyse onları kamuoyuna açıklayacağız. Denetimler sayesinde de süreçleri soruşturma ve davaya dönmeden tespit edip önlem alacağız” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DEVREYE GİRECEK

Kılıçdaroğlu’nun, önceki Genel Başkanlık dönemlerinde olduğu gibi, yapacağı toplantılarda emekli Sayıştay denetçileri ile belediye başkanlarını bir araya getireceği, belediyelerin harcamalarını, ihaleleri, işe alımları ve mali durumlarını inceleteceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili Genel Merkez bünyesinde bir komisyonun ilerleyen günlerde kurulması da bekleniyor. Komisyonun, denetimlerden sonra hazırlayacağı raporları Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacağı ve aykırı durumlar olması halinde disiplin süreci işletileceği belirtiliyor.

'GELSİNLER ADAY OLSUNLAR'

Öte yandan, parti içerisinde kurultay tartışmaları da devam ediyor. Özel cephesi 20 Temmuz’a kadar olağanüstü kurultay isterken, genel merkez tarafı olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtiyor.

Olağan kurultay sürecinin 5-6 ayı bulabileceğine değinen kurmaylar, “Bizim görevimiz şaibesiz bir kurultay icra etmek. Arkadaşlarımız da gelsinler aday olsunlar. Tabanın kendi yanlarında olduğunu düşünüyorlarsa zaten kazanırlar. Başımızın üstünde yerleri var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi