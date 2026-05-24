Kılıçdaroğlu'dan Örgüte 'Mahkeme Kararına Uyun' Talimatı!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CHP'ye mutlak butlan kararının ardından yeniden Genel Başkan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERGİNLİK

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nın iptaline ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, bu sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve bazı milletvekilleri partiye alınmadı.

'GENEL MERKEZ TARAFIMIZA TESLİM EDİLSİN'

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik'in, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, dilekçe verdiği öğrenildi.

Emniyete dün de dilekçe verdiği, bugün yaşananların ardından ikinci kez dilekçe sunduğu belirtilen Avukat Celal Çelik, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin dosyasında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgeleri gereğince, CHP'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait omasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır.

Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ANKARA EMNİYETİNE TALİMAT

Kılıçdaroğlu'nun avukatının başvurusunun ardından Ankara Valiliği, kararın uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖRGÜTLERE 'KARAR UYUN' ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP örgütlerine karara uyma çağrısı geldi.

Basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan X paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim.

Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

CHP ÖNÜNDE GERGİN BEKLEYİŞ

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerilim devam ediyor.

Kaynak: ANKA