Kılıçdaroğlu YSK Temsilciliğine Köksal Filorinalı'yı Atadı

Kılıçdaroğlu, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden almasıyla boşalan YSK temsilciliğine Köksal Filorinalı'yı atadı.

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Kılıçdaroğlu YSK Temsilciliğine Köksal Filorinalı'yı Atadı
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 yıldır CHP'nin YSK temsilciliğini yürüten Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden almıştı.

Kılıçdaroğlu, YSK temsilciliğine avukat Köksal Filorinalı'yı atadı. Filorinalı, kurucusu olduğu Mevlana Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: ANKA

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