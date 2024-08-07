Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan Bakırhan'a Taziye Ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, bir süre önce annesini kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a DEM Parti Genel Merkezi'nde taziye ziyaretinde bulundu.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Kısa bir süre önce annesini kaybeden Bakırhan, Balgat’taki Genel Merkezimizde taziyeleri kabul etti. Babacan'a Başdanışmanlar Ali İhsan Merdanoğlu ve Kerem Altın, Kurucular Kurulu Üyesi Abdurrahim Aksoy ve Milletvekilleri Elif Esen, Medeni Yılmaz, Sadullah Ergin ve Mehmet Emin Ekmen’den oluşan bir heyet eşlik etti.

Kılıçdaroğu ise eski CHP milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Nihat Yeşil ile birlikte Bakırhan’ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Çok sayıda şahsiyet ve partili de Bakırhan’a taziyelerini iletmek üzere ziyarette bulundu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan Tuncer Bakırhan
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