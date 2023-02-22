Kılıçdaroğlu ve Babacan depremzedeler için Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bir maaş daha bağışladı

Daha önce iki maaşı depremzedeler için bağışlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını daha bağışladı.

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Kılıçdaroğlu ve Babacan depremzedeler için Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bir maaş daha bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla depremzedeler için bir maaş daha bağışladı. 

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün üçüncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği zaman, acıları dinlediği zaman bu tür kampanyalarının önemi daha iyi anlaşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Halk TV'ye yürekten teşekkür ediyorum. 

Yıkılmayan evlere endişe nedeniyle girilmiyor ki doğrusu da budur. Durum böyle olunca bölgede çadır ve konteyner ihtiyacı var. Geçici olarak ilden ayrılan insanlar için de maddi yardım ihtiyacı doğuyor. Ben de yine bir maaşım bu kampanyaya bağışlıyorum. Kimsenin umutsuz olmasın. Bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."

BABACAN DA BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

DEVA Partisi Ali Babacan da bir maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Babacan, "Çok acı günleri yaşıyoruz şu anda. Zor günler yaşayanlar için güzel bir kampanya başlattınız. Ben de bu kampanyaya bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum" dedi. 

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