Kılıçdaroğlu Gazetecilerin Sorularını Yanıtlıyor: 'Benden Arınmayı Yapacağım Diye Korkuyorlar'

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında sorulara yanıt veriyor. Kılıçdaroğlu'nun sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

* Benden arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.

* (İktidarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işbirliği yaptınız mı sorusu üzerine) Erdoğan'ı her zaman eleştirdim. Özgür Bey dedi ki "Erdoğan'la müzakere edeceğiz." Neyi müzakere edeceksiniz? Erdoğan'la işbirliği, diğerleriyle işbirliği yapıldığı söyleniyor. Erdoğan'la bir kişi 2 saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da partinin sorunlarını görüştük deniliyor. CHP Genel Başkanı, AKP'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor? Ey Özgür Özel sen ne görüştün, CHP'nin nelerini görüştün sen? Ne demek arka kapı diplomasisi? Bütün bunlar unutuluyor. Memleketi bu hale kim getirdi? Ülkenin içinde bulunduğu sorunları aşmak, Türkiye'yi darbe yasalarından kurtarmak için hangi öneri geldi. Olmaz. Siyaset üretmeniz lazım. Ben olaydan hemen sonra, yani kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim.

* (Tepkiler karşısında kendinizi hiç sorguladınız mı?) Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim sizce ne olurdu? Mutlak butlanda sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar. Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partinin kültüründe ciddi bir itiraz kültürü vardır. Hiçbir zaman bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Mahkeme partiye kayyım atarsa ben bunu kabul edemem ama mutlak butlan kararı verilirse ben buna bir şey diyemem. Partiyi hiç kimsenin şaibe iddia edemeyeceği bir kurultay yapın.

MAHKEME KARARINDAN HABERİ VAR MIYDI?

* Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum.

'KİMSE AHLAKIMI SORGULAYAMAZ'

* Hiç kimse benim ahlakımı sorgulamaz. Kocaoğlu 397 yılla yargılandı. Bir miting yaptık. Yılmaz Büyükerşen yargılandı mı? Yargılandı. Belediye meselesini asla parti meselesi haline getirmedik. Bizden uzman, avukat isterseniz göndeririz ama olayı parti meselesine dönüştürmeyiz. Şimdi siz yapılan harcamaları denetleyeceksiniz. Benim dönemimde belediyeler denetleniyordu. Sayıştay gidip bakıyordu. Olamaz, olmaz.

İBB DAVASI

* (Siz İBB iddianamelerini okudunuz mu, takip ediyor musunuz? "Ben hukukçu değilim. Tamamını okudum dersem yalan söylemiş olurum. Tüm tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili komisyon kurduk. Komisyon bana özet getirir. Benim bütün iddianameleri okuma şansım yok zaten. İmamoğlu tutuklandığında eve gittim, basın açıklaması yaptım. Bugün de aynı yerdeyim. Orada ne söylediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. Sadece CHP'de mi yolsuzluk var sizin de dediğiniz gibi.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI BAŞLIĞI

* (Yargının bağımsız olduğunu mu düşünüyorsunuz?) Yargının bağımsız olmadığını en çok söyleyen benim. Atalay'ın, Demirtaş'ın, Kavala'nın mahkum olması yargı bağımsızlığından mı? Hayır. Ama bakın onlar siyasi dava. Bunlar siyasi dava değil. İkisinin arasında büyük fark var.

* (Peki yolsuzluk da siyasi dava olamaz mı?) İtirafçılar iş yaptıkları adamlar. Verdim diyorlar. Olay çıkıyor, banka havalesi geliyor. Bir kişinin hesabına yatıyor. Seferihisar'daki olay... Siyasi mi diyeceğiz buna? Belediye başkanı siyasi bir nedenden içeri atılsa hesabını sormak zorundayız, sorarız. Yolsuzluktan tutuklandıklarında biz buna siyasi mi diyeceğiz dediğimizde kamuoyunda karşılığı olmuyor.

* (Diploması iptal edildi ve sonra da yolsuzluk davası açıldı. 19 Mart meselesi yolsuzluk diyorsunuz. Size burada siyasallaşmış bir yargı yolsuzluk davalarını da yapıyor olamaz mı?) Diplomasının iptal edilmesini doğru bulmadığımı söyledim zaten. O zaman bütün davaları kapatalım, yolsuzluk yoktur diye.

* (Aynı yargı neden sadece CHP'li belediyelere operasyon yapıyor sizce?) Cumhurbaşkanlığını garantilemek için.

DEMİRTAŞ SORUSU

* (Demirtaş'ın tutuklanmasına yol açan dokunulmazlıkların kaldırılmasına "Evet" dediği için pişman mısınız? sorusuna yanıt) Hayır, değilim. Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum. Atalay'a da haksızlık yapıldığını biliyorum.

* (Polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesi içiniz sızlattı mı) Sızlattı. Genel merkeze vekiller niye alınmadı diye niye sormuyorsunuz? Ben polisin girmesini asla savunmadım. Polisin girmesini ben istemedim. Hayır efendim. İcra memurunun gelip kararı tebliğ etmesi lazım değil mi? Polis mi gelsin diyor o yazıda? İcra memurunun oraya girmesi lazım. Polisin girmesini, şiddet uygulamasını, genel merkezden dışarı taş atılmasını asla doğru bulmam. Adnan Beker'in orada ne işi var? Otobüsüyle gelmiş. O adam cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Orada ne işi var? Binanın içini ne hale getirdiklerini videoya aldırdım. Partili olmayan, partiyle ilgisi olmayan insanlar bunlar. Siz partinin kapısına nasıl baraj kurarsınız?

* (Saat 12.00'de görüşseydiniz bunlar olur muydu?) Hayır, biz görüşmeyecektik. O gece Sayın Sarıbal defalarca aradı. Sabaha kadar vaktimiz var, oturalım, konuşalım. Bir genel başkana dönelim demiş Bora Temir arkadaşımız. Kinci telefonda Murat Bey ben genel başkana ulaşamadım demiş, mesele bu. Biz bir taşkınlık olmasın diye ne gerekiyorsa yaptık.

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Kaynak: Haber Merkezi