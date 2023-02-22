Kılıçdaroğlu, depremzedeler için Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bir maaş daha bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla depremzedeler için bir maaş daha bağışladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün üçüncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği zaman, acıları dinlediği zaman bu tür kampanyalarının önemi daha iyi anlaşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Halk TV'ye yürekten teşekkür ediyorum.

Yıkılmayan evlere endişe nedeniyle girilmiyor ki doğrusu da budur. Durum böyle olunca bölgede çadır ve konteyner ihtiyacı var. Geçici olarak ilden ayrılan insanlar için de maddi yardım ihtiyacı doğuyor. Ben de yine bir maaşım bu kampanyaya bağışlıyorum. Kimsenin umutsuz olmasın. Bu acıyı da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."