Kılıçdaroğlu: Bugünü unutmayalım, mazlumun hakkı divanda kalmasın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda "vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir devleti bu enkazı içinden çıkartıp inşa edeceğiz. Bir daha önlenebilir bir nedenden dolayı böylesi bir acı yaşamayalım. Bu son olsun bu son" dedi.

Son Güncelleme:

Deprem bölgesine ikinci kez giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bölgeden izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. 

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan vatandaşlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "1 saat sonra burada buluşalım" dedi. 

CHP lideri paylaştığı videoda "Bugünü unutmayalım. Düşen yerde kalmasın. Mazlumun hakkı divanda kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliği yeni bir düzene ihtiyacı var halkım" dedi. 

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili halkım iyi geceler,

Zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp ağrısıyla sesleniyorum. Buralarda çok mücadele var. zamana karşı canhıraş bir mücadele veriyor insanlarımız. Bir canı daha kurtarabilmek için tırnaklarıyla yaşam tünelleri açıyor. Türkiye'nin evlatları yüreklerini koymuş durumda. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye onu unutmayacak. 

Çok canımız yandı halkım. Toprak elbet hepimizi zamanı geldiğinde basacak bağrına. Ama Allah sıralı ölüm versin derler ya. Keşke öyle olsaydı. Bir de sokakta kurtulanlar var ki öldürücü soğukta sokakta can cana vermiş, direniyorlar. Hala koordinasyon sağlanabilmiş değil. Çadır yok, tuvalet yok. Bu zifiri karanlık saatlerinde daha ne anlatayım ben size. Bugünü unutmayalım. Düşen yerde kalmasın. Mazlumun hakkı divanda kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliği yeni bir düzene ihtiyacı var halkım. Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli, tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi 1 yılda hiçbir yere gidemeyiz. Geçici çözümler idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik. Bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü ey halkım. Arsızlık, hırsızlık rant kavgası bencillik bunları derhal bitirmeliyiz. Bunlar Türkiye'nin ruhunu kemirdi. Artık açgözlülüğün bittiği kaynakların kaynakların küçük bir azınlığa değil tüm halkımız ait olduğu yeni bir düzeni getirmek zorundayız. Emin olun bu sadece iktidar değişimiyle olmaz. Güçlü bir sosyal devleti vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir devleti bu enkazı içinden çıkartıp inşa edeceğiz. Bir daha önlenebilir bir nedenden dolayı böylesi bir acı yaşamayalım. Bu son olsun bu son."

Son Güncelleme:
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
İş insanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti İş insanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti
Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yıkımdan imar aflarını sorumlu tuttu: Seçim öncesi de imar affı için hazırlık yaptılar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yıkımdan imar aflarını sorumlu tuttu
ÇOK OKUNANLAR
"1 saat sonra buluşalım" demişti Kılıçdaroğlu'ndan yeni video "1 saat sonra buluşalım" demişti Kılıçdaroğlu'ndan yeni video
Depremzedeler öfkesi dinmiyor: Hükümet ‘varım’ falan demesin, gelsinler tutuklasınlar, ben bu evden 20 tane cenaze çıkardım Depremzedeler öfkesi dinmiyor: Hükümet ‘varım’ falan demesin, ben bu evden 20 tane cenaze çıkardım
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
Adıyaman ve Malatya'da depremler Adıyaman ve Malatya'da depremler
Hatay’da resmi evrakların olduğu binaya 'delil karartma' amacıyla yıkılma kararına iddiasına Bakanlık'tan açıklama "Resmi evrakların olduğu binaya yıkım kararı" iddiasına Bakanlık'tan açıklama