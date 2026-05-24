Kılıçdaroğlu Bu Akşam CHP Genel Merkezi'ne Gidecek mi? Basın Danışmanı Sönmez'den Yanıt Geldi

Polis müdahalesiyle boşaltılan ve son olarak Özgür Özel'in terk ettiği CHP Genel Merkezi'ne mahkeme kararıyla yeniden genel başkan görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşama gideceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, bu iddiayı yalanladı.

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından başlayan gerilim bugün zirve noktasına ulaştı. CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yaptığı başvurunun ardından polis ekiplerinin müdahalesiyle boşaltılırken, binadan son olarak çıkan Özgür Özel, "Geri dönmek üzere ayrılıyoruz" ifadeleriyle TBMM'ye yürüyüş başlattı.

'KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GELECEK' İDDİASINA YANIT

Özel ve ekibinin binadan ayrılmasının ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Genel Merkeze geldiği belirtilirken, tv100 ekranlarında Barış Yarkadaş dikkat çekici bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 17.30'da CHP Genel Merkezi'ne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yarın Genel Merkez'e gelmesi ve basın mensuplarına açıklamada bulunması bekleniyor.

Kaynak: tv100

