Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki MYK'da İhraç Kararı: Dokuz Vekil Disipline Sevk Edildi

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı, mutlak butlan kararının ardından partinin kurumsal kimliğine yönelik iş, eylem ve açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, parti içi kurulların işletilmesi yönünde karar alındığını söyledi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Partinin içinde bulunduğu süreç nedeniyle kamuoyunda çeşitli iddialar, iddianameler ve tanık beyanlarıyla gündeme gelen bazı isimler hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıklayan Sarı, kararın 'temiz siyaset' anlayışı doğrultusunda ve oy birliğiyle alındığını ifade etti.

Bu kapsamda dokuz CHP'li vekil, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca söz konusu isimlerin partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verildi.

İSİMLERİ SIRALADI

İşte ihracı istenen o isimler:

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İstanbul milletvekili Özgür Karabat

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

Kaynak: Haber Merkezi