Basın Danışmanı Açıkladı: Görevimiz Resmen Başlamıştır, Kılıçdaroğlu Neredeyse Merkez Orasıdır

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde açıklama yapabileceğini duyurdu. Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmen başladığını belirterek "Kılıçdaroğlu neredeyse merkez orasıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı 'mutlak butlan' kararıyla tekrar CHP'nin Genel Başkanı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Atakan Sönmez'i basın danışmanı olarak atadı.

Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Atakan Sönmez, bugün Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan çalışma ofisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TEBLİGAT KENDİSİNE ULAŞTI'

Kararın tebligatının Kılıçdaroğlu'na ulaştığını belirten Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun yoğun görüşmelere ve çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

'TOPLUMUN GENELİNİ KUCAKLAYACAK'

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içini değil toplumun genelini kucaklayacak bir genel başkan olarak devam edeceğini dile getiren Sönmez, MYK'da görevlendirme yapılması gibi bir durumun olmadığını; isim listelerinin de söz konusu olmadığını böyle bir görevlendirmenin yapılmadığını ifade etti.

'ÇIKIŞTA AÇIKLAMA YAPABİLİR'

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun sesiyle ilgili bir problem yaşadığı bilgisini paylaşarak, gün sonunda sesinin toparlaması halinde çıkışta basın toplantısı değil ancak bir bilgilendirme yapabileceğini söyledi.

'KILIÇDAROĞLU NEREDEYSE MERKEZ ORADADIR'

CHP'deki genel merkez tartışmalarına da değinen Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı neredeyse merkez oradadır. Şüpheniz olmasın ki gidecek. Tebligat ile görev başlamadı. Dünkü mahkeme kararı ile görev başladı. Parti meclisinin, Genel Başkanın dün itibarıyla görevi başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

