Kiev'de Tarihi Kırılma: Ukrayna 'Ateşkese Hazırız' Dedi, Zelenskiy-Putin Zirvesi İçin Türkiye'yi Adres Gösterdi

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Kiev'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla uluslararası kamuoyuna tarihi mesajlar verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, savaşın başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış için yoğun bir çaba sarf ettiğini vurgulayarak Ankara’yı küresel diplomasinin merkezi olarak tanımladı.

KİEV’DEN TARİHİ ATEŞKES İLKESİ

Savaşın bitirilmesi için ellerinde gerçekçi öneriler olduğunu belirten Sybiha, "Ukrayna olarak ateşkese hazırız. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz" diyerek tarihi bir çıkışa imza attı.

Sybiha, toprak bütünlüğü ve egemenlikten taviz vermeyeceklerini yinelerken, diplomasi masasına oturmaya tamamen hazır olduklarını duyurdu.

KARADENİZ’DE KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI

Ukrayna tarafının ateşkes yeşil ışığına paralel olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye’nin bölgesel ve küresel güvenlik hassasiyetlerini masaya koydu.

Savaşın Karadeniz havzasına yayılma riskinin ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini belirten Fidan, "Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz. Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir" diyerek taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

Savaşın devam etmesinin müzakerelere engel olmadığını hatırlatan Bakan Fidan, çatışmaları bitiren en şeffaf ve başarılı zemin olan "İstanbul Görüşmeleri" formatının kesintisiz şekilde yeniden canlandırılmasının çok faydalı olacağına inandıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE, BARIŞ ANLAŞMASINDA DENİZ UNSURLARININ LİDERLİĞİNİ ÜSTLENDİ

Basın toplantısında ilan edilen bir diğer stratejik gelişme ise olası bir barış anlaşmasının ardından kurulacak güvenlik mimarisine dair oldu. Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında sağlanacak olası bir mutabakatta Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin en önemli ayaklarından birinin deniz unsurları olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Türkiye’nin müttefikleriyle tam bir anlayış birliği içinde olduğunu açıklayan Fidan, "Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta" dedi.

Ukraynalı Bakan Sybiha da bu karara tam destek vererek, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı işgalinden sonra Karadeniz güvenlik mimarisinin çöktüğünü, Türkiye’nin deniz filosuyla birlikte bugün NATO’nun bölgedeki en güçlü devleti ve paha biçilemez bir aktörü olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA