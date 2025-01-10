Kıbrıs’ta Kritik Zirvede Tarih Belli Oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, geçiş kapılarının açılmasını değerlendirmek amacıyla 20 Ocak’ta görüşecek.

Kıbrıs’ta Kritik Zirvede Tarih Belli Oldu

Kıbrıslı liderler 20 Ocak’ta bir araya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri (GKRY) Nikos Christodoulides, geçiş kapılarının açılmasını değerlendirecek.

GKRY Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis konuya ilişkin açıklamasında, “Bu toplantıya yapıcı bir tutumla gidiyoruz ve yeni geçiş noktalarının açılması hedefini kolaylaştırmak için aynı samimi iradenin diğer tarafça da gösterilmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Christodoulides ve Tatar arasındaki görüşme Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin ev sahipliğinde ara bölgede düzenlenecek.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ı ayıran 180 km'lik ateşkes hattı boyunca 9 geçiş noktası bulunuyor.

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Kaynak: İHA

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