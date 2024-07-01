Kıbrıs-Mersin feribotunda rötar kavgası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin’e hareket edecek feribot 5 saat rötar yaptı. 5 saatlik bekleyişin ardından yolcular ile personel arasında kavga çıktı.

Kıbrıs-Mersin feribotunda rötar kavgası

KKTC’den Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Limanı’na hareket edecek olan feribot yaklaşık 5 saat rötar yaptı.

Rötar nedeniyle yolcular ile gemi personeli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bazı yolcularla, feribot personeli ve özel güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga anı ise diğer yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin geldiği ancak iki tarafın da şikayetçi olmadığı öğrenildi. 5 saat gecikmeli olarak hareket eden feribotun Mersin’e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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