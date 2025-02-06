Kibrine Cumhurbaşkanı Dayanamadı! Ziraat Genel Müdürü'ne Tokat Gibi Cevap

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. "Buradaki en büyük hayırsever benim. En çok parayı ben verdim" diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tokat gibi cevap geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme. Devlet verdi, millet verdi devlet verdi; sizler de aracı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

"Asrın felaketi" olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda "Bir Oluruz" temalı anma töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

'BEN VERDİM DEME DEVLET VERDİ'

''Buradaki en büyük hayırsever benim. En çok parayı ben verdim'' diyen Çakar'a Cumhurbaşkanı tokat gibi yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi. Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi devlet verdi sizler de aracı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Deprem Bölgesinde Yıl Sonuna Kadar Kaç Konut Yapılacak? 'Evine Girmeyen Tek Bir Vatandaşımız Kalmayacak'Deprem Bölgesinde Yıl Sonuna Kadar Kaç Konut Yapılacak? 'Evine Girmeyen Tek Bir Vatandaşımız Kalmayacak'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası
Son Güncelleme:
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
20 Milyar Liralık 'Hawala' Vurgununda Şifre Çözüldü 20 Milyar Liralık 'Hawala' Vurgununda Şifre Çözüldü
MHP’den Resmi Açıklama Geldi: Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne? Bahçeli’nin Son Sağlık Durumu Ne?
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
ÇOK OKUNANLAR
App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Kopan ve Yıpranan Şarj Kablolarını Kurtaran Yöntem: Artık Yeni Şarj Aleti Almaya Gerek Yok Kopan ve Yıpranan Şarj Kablolarını Kurtaran Yöntem: Artık Yeni Şarj Aleti Almaya Gerek Yok
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz