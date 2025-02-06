Kibrine Cumhurbaşkanı Dayanamadı! Ziraat Genel Müdürü'ne Tokat Gibi Cevap

"Asrın felaketi" olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda "Bir Oluruz" temalı anma töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

'BEN VERDİM DEME DEVLET VERDİ'

''Buradaki en büyük hayırsever benim. En çok parayı ben verdim'' diyen Çakar'a Cumhurbaşkanı tokat gibi yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi. Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi devlet verdi sizler de aracı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi