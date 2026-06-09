Kezzaplı Saldırı Vahşetinde Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı

İzmir'de eski kocasının kezzaplı saldırısında ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Annesini korumaya çalışırken yaralanan 13 yaşındaki kızının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kezzaplı Saldırı Vahşetinde Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralı
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Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Hakan Ş. (47) takip ettiği eski eşi Ayfer Karakayışlı (43) ile 13 yaşındaki kızları M.N.Ş'yi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta durdurdu.

Hakan Ş. tartıştığı eski eşinin üzerine kezzap atarak yaraladı. Babasına engel olmak isteyen ve üzerine kezzap sıçrayan M.N.Ş. de saldırıda yaralandı. Yaralanan Hakan Ş. ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Sağlık ekiplerince anne ve kızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMADI, KIZI AĞIR YARALI

Karakayışlı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızları M.N.Ş'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Aynı hastaneye tedavi olmak için giden şüpheli jandarma ve polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Kadın cinayetleri İzmir
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