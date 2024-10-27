Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Kişiyi Jandarma Yakaladı

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Kişiyi Jandarma Yakaladı

Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.B. ve Ş.B. isimli 2 şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan her iki şahıs Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Her iki şahıs burada sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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