Kesinleşmiş Hapis Cezası Vardı! Yakayı Ele Verdiği Yer Şoke Etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., jandarmanın gerçekleştirdiği teknik takip sonucunda yakalandı. E.A., kordon sefası yapmayı planlarken, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kesinleşmiş Hapis Cezası Vardı! Yakayı Ele Verdiği Yer Şoke Etti

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin (41) yakalanması amacıyla görevli ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başladı. Edremit ilçesi Güre Mahallesi sahiline geleceği bilgisinin alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak yapılan operasyonda A.E. yakalandı. A.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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