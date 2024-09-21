Kereste Atölyesinde Yangın! 1 Kişi Yaşamını Yitirdi

Arnavutköy'deki kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangında atölyenin yanındaki barakada yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs yaşamını yitirdi.

Kereste Atölyesinde Yangın! 1 Kişi Yaşamını Yitirdi

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi, Hacımaşlı Caddesi’nde yer alan bir kereste atölyesinde saat 04.30 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu atölyede kalan birkaç kişi yangını fark edip içeriden çıkmaya çalıştı. O sırada atölyesinin yan tarafındaki bankta kalan 17 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed C. (17), alevlerin arasında kaldı ve yanarak can verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatin sonunda kontrol altına alınan yangına soğutma çalışmaları yapıldı. Muhammed C’nin olay yerinde hayatını kaybetmesi sonrası bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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