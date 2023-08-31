Kerem Ökten, El Nino kışının geleceği tarihi açıkladı: Tam 6 ay sürecek!

Karar'ın haberine göre, aşırı sıcaklar kendini El Nino’nun kara kışına bırakmaya hazırlanıyor! Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten resmen tarih verdi… O tarihten itibaren yazı iple çekeceğiz. Sıcaklardan bunalmışken bu kez de 6 ay boyunca yaz gelsin diye ağlayacağız.