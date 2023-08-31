Kerem Ökten, El Nino kışının geleceği tarihi açıkladı: Tam 6 ay sürecek!
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye’nin kış mevsimine ne zaman gireceği konusunda bilgi verdi. Ökten "Afrika sıcakları gidiyor, bol yağışlı ve dondurucu hava geliyor. Şert kışa şimdiden hazırlanın" uyarısı yaptı.
Karar'ın haberine göre, aşırı sıcaklar kendini El Nino’nun kara kışına bırakmaya hazırlanıyor! Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten resmen tarih verdi… O tarihten itibaren yazı iple çekeceğiz. Sıcaklardan bunalmışken bu kez de 6 ay boyunca yaz gelsin diye ağlayacağız.
Son yılların en sıcak yaz mevsimini geçirirken, temmuz ayında resmen rekor sıcaklıklar gördük. Özellikle de bazı iller sıcaklık konusunda resmen yarışa girdi.
El Nino ve Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgaları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Şimdi de El Nino’nun soğuk yüzü ile karşılaşacağız.
Sık sık sosyal medya hesabında hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kerem Ökten, yaz mevsimini geride bırakırken önümüzdeki aylardaki hava durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.