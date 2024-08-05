Kerem Kınık'ın Kızının Avukatı Kızılay Yöneticisiymiş

Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı. Fatma Zehra Kınık için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Fatma Zehra Kınık’ın avukatlığını ise Ticaret Bakanlığı’na bağlı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre Kızılay Bakım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Baturhan Dursun’un yaptığı görüldü.

Kızılay Bakım A.Ş. ise 156 yaşındaki Türk Kızılayı’na bağlı şirketlerden biri. Dursun’un Numan Kurtulmuş’un kurucusu olduğu HAS Parti’den milletvekili adayı olduğu, bir dönem de Yeşilay Genel Sekreteri olarak görev yaptığı biliniyor.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülecek.

İddianamede, Fatma Kerem Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da Fatma Zehra Kınık Demir yönetimindeki 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne giden Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Motosikletteki sürücü ile arkasındaki Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonucu yere düşmüştü.

Kazanın ardından gözaltına alınan Kınık, aynı gün serbest bırakılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatma Zehre Kınık'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada bulunarak, "Bu konuda dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" demişti.