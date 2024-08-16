Kerem Aktürkoğlu'nun Tişörtünün Fiyatı Görenleri Dumura Uğrattı

Galatasaray'da ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, son günlerde transfer tartışmalarının da göbeğinde yer alıyor.



Yıldız oyuncunun bir Rus kulübü ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edilirken, transfer görüşmelerinin belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak üzerine giydiği tişört ile sosyal medyada gündem oldu.



TİŞÖRTÜNÜN FİYATI 40 BİN LİRA



Üzerinde tesisat aletlerinin bulunduğu bir tişörtle objektiflere poz veren Aktürkoğlu'nun üzerindeki tişörtün fiyatının 40 bin TL olduğu öğrenildi.



