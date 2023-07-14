Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın!

AKOM, megakent İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yaptı.

Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın! - Resim: 1

İstanbul'a AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeğini belirten AKOM, "öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama" uyarısı yaptı. 

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Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın! - Resim: 2

Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar çıkabileceğini, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.

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Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın! - Resim: 3

Türkiye son yılların en sıcak mevsimini yaşarken, bir uyarı da İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakenti iki gün boyunca sıcak hava dalgasının esir alacağını belirtti.

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Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın! - Resim: 4

İSTANBUL KAVRULACAK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, yaşlılar, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğlen saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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