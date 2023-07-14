Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın!
AKOM, megakent İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yaptı.
İstanbul'a AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeğini belirten AKOM, "öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama" uyarısı yaptı.
Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcaklıkları nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar çıkabileceğini, söz konusu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.
Türkiye son yılların en sıcak mevsimini yaşarken, bir uyarı da İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakenti iki gün boyunca sıcak hava dalgasının esir alacağını belirtti.
İSTANBUL KAVRULACAK
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, yaşlılar, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların öğlen saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: