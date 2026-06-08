Kentsel Dönüşüme Giren Bina Çöktü: Bir Ölü, Üç Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm halindeki binanın üçüncü katının yıkımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Binadan bir kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, iki kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 36 yaşındaki Muhammet Taş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, kısmen çöken binanın riskli yapı ilan edildiğini ve boşaltılarak kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti. Aygün, kaçak olarak yapıya giren dört kişinin binadan izinsiz malzeme söktüğü sırada tavanın çöktüğünü anlattı.

Kaynak: AA