Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı

'YÜZDE 50+1 YETERLİ OLSUN'

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Depreme hazırlanacağız, 3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım, devam edelim, inşaat ruhsatını yüzde 50+1 ile alalım. Şurada sadece binanın yıkılması safhası değil, ruhsat aşamasında ve fonksiyon değişikliğinde yüzde 50+1 yeterli olsun.