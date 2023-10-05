Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı. Böylece yeni sisteme ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 1

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı.

1 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 2

Bakan Özhaseki ayrıca, "Yapılan kentsel dönüşümlerde karşımıza çıkan tıkanıklığa, iş uzamasına karşı tebligat kararı alındı" dedi.

2 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 3

'YÜZDE 50+1 YETERLİ OLSUN'

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Depreme hazırlanacağız, 3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım, devam edelim, inşaat ruhsatını yüzde 50+1 ile alalım. Şurada sadece binanın yıkılması safhası değil, ruhsat aşamasında ve fonksiyon değişikliğinde yüzde 50+1 yeterli olsun.

3 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 4

'TEBLİGAT E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK'

Yapılan kentsel dönüşümlerde karşımıza çıkan tıkanıklığa, iş uzamasına karşı tebligat kararı alındı. Tebligatı e-devlet üzerinden yapılması, bina üzerine asılması ve muhtarlıklarda olması konusunda hemfikir olundu.

4 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 5

İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık.

5 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 6

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı.

6 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 7

'400 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

7 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 8

ÇELİK EV DÖNEMİ

Türkiye'de bundan sonra yapılacak köy evlerinde çelik karkas üzerine yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta depremden etkilenen 4 şehirde bu çelik evleri yaparak vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz."

8 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 9
9 10
Kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunluk yerine yeni sistem: Detaylar açıklandı - Resim: 10
10 10