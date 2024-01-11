Kentsel dönüşümde 2024 rakamları belli oldu: Kira ve taşınma desteği arttı

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

İstanbul için kira yardımı aylık olarak 5 bin 500 lira olurken başta Ankara, İzmir, Antalya, olmak üzere diğer büyük illerde de kira artışına gidildi. İstanbul dışındaki diğer illerde eski rakam 3 bin liraydı artık bu illerde de kira desteği 4 bin 500 liraya yükseldi.