Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Fiyatları Belli Oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Kadar?

Kentsel dönüşüm kapsamında binaları yıkılan veya tahliye edilen mal sahipleri, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri, devlet tarafından sağlanan kira yardımı desteğinden faydalanabiliyor. Bu yardımlar, tahliye veya yıkım tarihinden itibaren ödenmeye başlıyor ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli bir finansal destek sunuyor.