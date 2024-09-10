Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Fiyatları Belli Oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ne Kadar?
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında binaları yenilenen vatandaşlar için kira yardımı tutarları güncellendi. Riskli yapılarda oturan maliklere ve kiracılara verilen bu destekle, mağduriyetlerin önüne geçilmeyi hedefleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerin tutarları belli oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Kentsel dönüşüm kapsamında binaları yıkılan veya tahliye edilen mal sahipleri, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri, devlet tarafından sağlanan kira yardımı desteğinden faydalanabiliyor. Bu yardımlar, tahliye veya yıkım tarihinden itibaren ödenmeye başlıyor ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli bir finansal destek sunuyor.
Her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen enflasyon oranlarına göre kentsel dönüşüm kira yardımı miktarları güncelleniyor. 2024 yılında da bu yardımlar, bölgesel farklılıklara göre değişiklik gösteriyor.
2024 yılına ait kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları, il bazlı olarak şu şekilde belirlendi:
-İstanbul: 5.500 TL
-Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 4.500 TL
-Diğer büyükşehirler: 3.750 TL
-Diğer iller: 3.000 TL
KİRA YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanmak isteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerine başvuruda bulunabilir. Başvurular için gerekli belgeler ve diğer detaylar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor.