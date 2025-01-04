Kentin Bir Parçası Daha Kopacak... Kadıköy'ün Simgesi Yıkılıyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Yeldeğirmeni Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta yaşayan Ecevit Çalışkan, yıllar önce taşımacılık yaptığı sırada kendisine hediye edilen ilk oyuncağı evinin dış cephesine astı. Çalışkan, semti gezen ve mahalle sakinlerinin de hediye ettikleri oyuncakları da alarak evinin duvarlarını süsledi. Rengarenk oyuncakların sergilendiği bina zamanla "Oyuncaklı ev" olarak anılmaya başlayarak kentin ikonik bir yapısı haline geldi.

'MAYISTA YIKACAKLAR, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Hem mahalle sakinlerinin hem de İstanbul'un farklı semtlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen ev, şimdi ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi sokakta gezenlerin mutlaka fotoğrafını çektiği "Oyuncaklı ev" şimdilerde son günlerini yaşıyor. Çalışkan, mayıs ayı içerisinde binanın yıkılacağını belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.

'ARTIK OYUNCAKLAR OLMAYACAK'

Ecevit Çalışkan, yaklaşık 15 yıldır aynı binada oturduğunu söyleyerek, "Eşya taşırken bir kardeşimizden aldığım oyuncakla evimi süslemeye başladım. Oyuncaklar zamanla çoğaldı. Müteahhit geldi. Evin yıkılacağını söyledi. Üzüntü verici bir haber aldık. Şimdi oyuncaklarımız yavaş yavaş azalıyor. İnsanlar bu duruma üzülmüş. Sen nereye gideceksin. ‘Sen mahallemizin Ecevit ağabeyisin. Gitmeni istemiyoruz' dediler. Destek olmaya çalışıyorlar. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bu durum için çok üzgünüm. Tamamen yıkacaklar, oyuncaklar olmayacak artık. Buraya benzer bir yer bulamam ama apartman da olsa yine böyle oyuncak asacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA