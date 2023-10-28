Kendisini 'Kültür Bakanlığı danışmanı' olarak tanıtan Abraham Sofia isimli şahıs, yüz binlerce liralık vurgun yaptı

Sosyal medyada kendini Kültür Bakanlığı Danışmanı ve Kurtuluş Kilisesi Papazı olarak tanıtan ve isminin Abraham Sofia olduğunu söyleyen şahıs, yüz binlerce liralık vurgun yaptı. Kilisede böyle bir çalışan olmadığı belirtilirken, isminin gizli kalmasını isteyen mağdurlar şahsın havale ve eft işlemlerini Vedat Yıldız ismine yaptığını ifade etti. Şahsın kendisine randevu için ulaşan kişilere "Çok yoğunum 1 aydan öncesine işlem alamam" dediği ve bu şekilde güven sağladığı ifade edildi.

Türk toplumunun batıl inançlarından biri olan büyü, halkın hala umut bağladığı yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak sosyal medyada kendini Ankara Kurtuluş Kilisesi rahibi olarak tanıtan ve isminin Abraham Sofia olduğunu söyleyen bir şahıs, insanları aşk, başarı, kariyer, sağlık ve maddiyatla ilgili büyüler yaptığını söyleyerek dolandırdı. Sosyal medya hesabında mezarlıklardan görüntüler paylaşan şahıs, Suryani olduğunu ve işlemlerin yasal ve faturalı olduğunu ifade etti. Şahıs, memnun kalınmaması durumunda para iadesi yapılacağını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara Kurtuluş Kilisesi Papazı ve Kültür Bakanlığı danışmanı olduğunu iddia eden şahıs, büyü vaadiyle insanlardan on binlerce lira alıyor. Kurtuluş Kilisesi ise vatandaşları böyle dolandırıcılara karşı uyarırken, Kültür Bakanlığı'nın da konuyla ilgili harekete geçeceği belirtildi.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve ulaşılabilirliğin kolaylaşması nedeniyle bu tip dolandırıcıların arttığı biliniyor. Kendisine Twitter ve Facebook hesabı açan şahıslar halkın zor durumundan faydalanarak yüz binlerce lira kazanıyor. Yetkilileri konuyla ilgili ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.