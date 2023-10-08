Kendisine 'Mehdi' diyordu: Adnan Oktar'ın gençlik görüntüleri ortaya çıktı
Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yıllar önceki hallerini görenler şokta. Kendisine 'Mehdi' diyen Oktar meğer bundan çok farklı bir görünüme sahipmiş. İşte Adnan Oktar'ın gençliği...
Kendine 'Mehdi' diyen Adnan Oktar, kedicik diye isimlendirilen tek tip görünen kadınlarla bir dönem ekranda boy gösteriyordu.
Yayınlarında İslam adı altında müstehcen görüntülere imza atan Adnan Oktar meğer kadınları çeşitli kumpaslarla kandırıp kontrolü altına alıyormuş. Pek çok itirafçının ve delillerin sonucunda Organize Suç Örgütü Adnan Oktar ve mensubu pek çok kişi tutuklanmıştı.
Oktar, toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası alırken geçtiğimiz günlerde hakkındaki bir belgeselle yeniden gündem oldu.
2 Şubat 1956 tarihinde Ankara doğumlu Oktar'ın gençlik halini görenler şokta.
İşte Adnan Oktar'ın gençliği...