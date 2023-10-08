Kendisine 'Mehdi' diyordu: Adnan Oktar'ın gençlik görüntüleri ortaya çıktı

Kendine 'Mehdi' diyen Adnan Oktar, kedicik diye isimlendirilen tek tip görünen kadınlarla bir dönem ekranda boy gösteriyordu.

Yayınlarında İslam adı altında müstehcen görüntülere imza atan Adnan Oktar meğer kadınları çeşitli kumpaslarla kandırıp kontrolü altına alıyormuş. Pek çok itirafçının ve delillerin sonucunda Organize Suç Örgütü Adnan Oktar ve mensubu pek çok kişi tutuklanmıştı.