Kendisi İçin Seferber Olan Polisleri Azarladı: 'Uykusuzdum Yattım Ya, Ne Var Bunda?'

Apartmandan gelen gaz kokusu üzerine harekete geçen ekipler, kapıyı açan vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı; "Yatmak da mı sorun, kapkaççı gibi!"

Kendisi İçin Seferber Olan Polisleri Azarladı: 'Uykusuzdum Yattım Ya, Ne Var Bunda?'

Aksaray’ın Çerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Çelik Apartmanı’nda ve dairelerde gaz kokusu alan bina sakinleri apartmanda tek doğal gaz kullanan 3. kattaki dairede oturan H.M.A. isimli şahsın kapısını çaldı. Komşular dakikalarca ısrarla kapıyı çaldı ama açan olmayınca endişeleri daha da arttı ve dairede yalnız yaşayan şahsın başına bir iş gelmiş olabileceğinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN), doğal gaz acil ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ekiplerin adeta alarma geçtiği ihbarda ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, KBRN ve doğal gaz acil ekipleri bina ve dairede gaz ölçümleri yaptı.

Kendisi İçin Seferber Olan Polisleri Azarladı: 'Uykusuzdum Yattım Ya, Ne Var Bunda?' - Resim : 1

EVE ANAHTARLA GİRİLDİ

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği seferberlikte ekiplerin de şahıstan haber alamaması üzerine ev sahibine ulaşılarak evin anahtarları getirildi. Yapılan gaz ölçümünün ardından polis ekipleri çift kapısı olan dairenin önce demir kapısını açtı, sonra da dairenin ahşap kasasını açmak isterken evde yaşayan H.M.A. kapıyı açtı.

Kendisi İçin Seferber Olan Polisleri Azarladı: 'Uykusuzdum Yattım Ya, Ne Var Bunda?' - Resim : 2

POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Şahsın kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin şahsa durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, “Senin için geldik” diyen ve kendisi için seferber olan tüm ekiplere, “Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani? Kapkaççı gibi” deyip azarladı.

Kaynak: İHA

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