Kendini Örümcek Adam Sanan Hırsız Tutuklandı

Diyarbakır'da 4 ayrı dosyası bulunduğu belirlenen ‘sincap’ lakaplı hırsızı evine girmeye çalıştığı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ekiplerce yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘Sincap’ lakaplı H.A., binanın üçüncü katına kadar tırmanıp evine girmeye çalıştığı anlar ev sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

VATANDAŞ KAYDA ALDI

Vatandaş ‘Nereye kaçıyorsun, buraya bak. Kimse yok mu, hırsız var. Evime girmeye çalışıyor, polisi arayın' çağrısında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede binanın çevresini sarıp şüpheliyi yakaladı.

Kendini Örümcek Adam Sanan Hırsız Tutuklandı - Resim : 1

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 4 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini Örümcek Adam Sanan Hırsız Tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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