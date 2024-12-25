Kendini Örümcek Adam Sanan Hırsız Tutuklandı
Diyarbakır'da 4 ayrı dosyası bulunduğu belirlenen ‘sincap’ lakaplı hırsızı evine girmeye çalıştığı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ekiplerce yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
‘Sincap’ lakaplı H.A., binanın üçüncü katına kadar tırmanıp evine girmeye çalıştığı anlar ev sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
VATANDAŞ KAYDA ALDI
Vatandaş ‘Nereye kaçıyorsun, buraya bak. Kimse yok mu, hırsız var. Evime girmeye çalışıyor, polisi arayın' çağrısında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede binanın çevresini sarıp şüpheliyi yakaladı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 4 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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