Kendini Kilitleyip Evi Ateşe Verdi

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, eline silah alarak yaşadıkları 3 katlı evin çatısına kendini kilitleyen E.Ö. (21) bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple çatı katını ateşe verdi.

Olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri çağırıldı. Şahsın kendini eve kilitlemesi üzerine itfaiye ekipleri eve giremedi. Bir süre sonra E.Ö.'nün dumanın etkisi ile bayılması sonrası ekipler eve girdi. Bayılan şahsa sağlık ekipleri müdahale ederken itfaiye ekipleri de çıkan yangın büyümeden söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek ağır yaralanan E.Ö. olay yerinde bulunan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA