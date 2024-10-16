Kendiliğinden Yetişiyor Kararında Tüketildiğinde Tam Şifa Deposu: Fazla Tüketildiğinde Zehir Oluyor
Sivas’ta kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan kuşburnu, lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu doğal şifa kaynağının aşırı tüketimi, zehirlenmelere yol açabiliyor.
Kaynak: İHA
Sonbaharın gelişiyle birlikte, Sivas’ta kış hazırlıkları hız kazandı. Doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu da bu hazırlıkların önemli bir parçası. Dikenli çalılarda yetişen ve nohut büyüklüğündeki kırmızı meyveleriyle bilinen kuşburnu, içerdiği B1, B2, C ve K vitaminleri sayesinde bölge halkının vazgeçilmezleri arasında.
FAZLA TÜKETİMİ ZEHİR OLUYOR
Özenle toplanan kuşburnu meyvesi, marmelat, komposto ya da kurutularak çay olarak tüketilebiliyor. Kış aylarında bitki çaylarının başında gelen kuşburnu çayı, birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu faydalı bitkinin aşırı tüketilmesi durumunda zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Fazla tüketim, vücutta toksik etkilere neden olabiliyor.
Sivas'ta yetişen kuşburnu hakkında bilgi veren Mustafa Çengel, “Kuşburnu, Allah’ın bize verdiği şifalı bir meyve. Marmelatı, çayı yapılıyor. Özellikle ıhlamurla karıştırılarak kaynatıldığında tam bir şifa deposu oluyor. İçerisinde yüksek oranda C vitamini var ve her yerde yetişebilen bir bitki” şeklinde konuştu.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ÇOK YARARLI
Kuşburnunun bağışıklık sistemine fayda sağladığını belirten uzmanlar, bu bitkinin Türkiye’nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetiştiğine dikkat çekiyor. Soğuk havalara dayanıklı olması nedeniyle özellikle Sivas bölgesinde bol miktarda bulunuyor ve bitkisel çay, marmelat ve nektar olarak tüketiliyor.
Uzmanlar, kuşburnunun yüksek oranda C vitamini, B1, B2 ve K vitaminleri içerdiğini ve antioksidan bileşenleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguluyor. Ancak, bu yararlı meyvenin aşırı tüketilmesi durumunda vücutta toksik etki yaratabileceğini ve zehirlenmelere neden olabileceğini belirterek, ölçülü tüketim konusunda uyarıyorlar.