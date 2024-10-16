Kendiliğinden Yetişiyor Kararında Tüketildiğinde Tam Şifa Deposu: Fazla Tüketildiğinde Zehir Oluyor

FAZLA TÜKETİMİ ZEHİR OLUYOR

Özenle toplanan kuşburnu meyvesi, marmelat, komposto ya da kurutularak çay olarak tüketilebiliyor. Kış aylarında bitki çaylarının başında gelen kuşburnu çayı, birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu faydalı bitkinin aşırı tüketilmesi durumunda zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Fazla tüketim, vücutta toksik etkilere neden olabiliyor.

Sivas'ta yetişen kuşburnu hakkında bilgi veren Mustafa Çengel, “Kuşburnu, Allah’ın bize verdiği şifalı bir meyve. Marmelatı, çayı yapılıyor. Özellikle ıhlamurla karıştırılarak kaynatıldığında tam bir şifa deposu oluyor. İçerisinde yüksek oranda C vitamini var ve her yerde yetişebilen bir bitki” şeklinde konuştu.