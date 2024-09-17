Kendiliğinden Yetişiyor Duyan İşi Gücü Bırakıp Bu İki İle Akın Ediyor: Kilosu 150 Liradan Satılıyor
Son günlerde artan yağışlarla birlikte mantar popülasyonunda yaşanan artış, hem gıda tüketimi hem de ticaret amacıyla vatandaşları ormanlara yönlendirdi.
Kaynak: İHA
Kırklareli ve Tekirdağ'da, özellikle Bolet mantarı başta olmak üzere çeşitli mantar türlerini toplamak için vatandaşlar Saray-Kıyıköy yolu üzerindeki ormanlık alanlara akın etti.
Toplanan mantarların kilosu, kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. Birinci kalite mantarın kilosu 150 TL’den, ikinci kalite mantarın kilosu ise 50 TL’den alıcı buluyor. Mantar toplayan vatandaşlar, ormanlık alanların her köşesinde bulunan alıcılara ürünlerini satıyor.
Mantar alıcıları, yağışların sürmesi durumunda sezonun daha da uzayacağını belirterek, mantar toplama faaliyetlerinin devam edebileceğine işaret ediyor.