Kenan Işık'ın Yıllar Önce 'Kim Milyoner Olmak İster'de Anlattığı Anısı... Tüyleri Diken Diken Eden O Sözleri Gündem Oldu

KENAN IŞIK'TAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER

Kenan Işık’ın, Ulaş Bardakçı sorusu gelince, “Ulaş, sınıf arkadaşımdı benim, 68 kuşağından. İki sene önümde oturdu benim. Ulaş Bardakçı, çok akıllıydı. O dönem o kadar akıllı insan ya öldürüldü ya hapislere atıldı ya da yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Türkiye sanki değerli insanlarını kaybetmiş gibi bir duygu var içimde” verdiği cevap sosyal medyada dolaşıma girdi.

76 yaşında hayatını kaybeden herkesin sevdiği isim Kenan Işık’ın bu sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kenan Işık’ın bu sözlerine karşılık sosyal medya kullanıcıları ise şu tepkiyi verdi: