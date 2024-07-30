Kenan Işık'ın Yıllar Önce 'Kim Milyoner Olmak İster'de Anlattığı Anısı... Tüyleri Diken Diken Eden O Sözleri Gündem Oldu
Kenan Işık, 10 yıl komada kalmasının ardından dün, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kenan Işık sevenlerini üzerken, yıllar önce 'Kim Milyoner Olmak İster'de anlattığı Ulaş Bardakçı anısı gündem oldu. Kenan Işık'ın tüyleri diken diken o sözleri yeniden hafızalara kazındı.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan Kenan Işık, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tiyatro oyuncusu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık için AKM'de bir anma töreni düzenlendi. Işık, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
KENAN IŞIK'IN ULAŞ BARDAKÇI ANISI GÜNDEM OLDU
Dün hayatını kaybeden duayen isim Kenan Işık, gündemdeki yerini korurken, Kim Milyoner Olmak İster programını sunduğu bir bölümdeki sözleri sosyal medyanın gündemi haline geldi. Kenan Işık’ın, 68 kuşağının devrimci-gençlik önderi Ulaş Bardakçı hakkında çıkan soruyu anlatmadan önce bahsettiği anısı yeniden hafızalara getirildi.
KENAN IŞIK'TAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER
Kenan Işık’ın, Ulaş Bardakçı sorusu gelince, “Ulaş, sınıf arkadaşımdı benim, 68 kuşağından. İki sene önümde oturdu benim. Ulaş Bardakçı, çok akıllıydı. O dönem o kadar akıllı insan ya öldürüldü ya hapislere atıldı ya da yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Türkiye sanki değerli insanlarını kaybetmiş gibi bir duygu var içimde” verdiği cevap sosyal medyada dolaşıma girdi.
76 yaşında hayatını kaybeden herkesin sevdiği isim Kenan Işık’ın bu sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kenan Işık’ın bu sözlerine karşılık sosyal medya kullanıcıları ise şu tepkiyi verdi: