Kemik Suyunu Kase Kase İçiyoruz: Haşlama İçerken Bir Değil 10 Kez Düşünün

Kemik suyu, hayvanların bağ dokuları ve kemiklerinin kaynatılmasıyla elde edilen, genellikle soslar ve çorbalarda kullanılan bir besindir. Sağlık açısından pek çok yararı olduğu bilinse de, dikkatli tüketilmediğinde bazı riskleri beraberinde getirebilir. Peki, kemik suyunun faydaları ve zararları nelerdir?

Kaynak: Haber Merkezi

Kemik Suyunu Kase Kase İçiyoruz: Haşlama İçerken Bir Değil 10 Kez Düşünün - Resim: 1

Kemik suyu, hayvanların bağ dokuları ve kemiklerinin kaynatılmasıyla elde edilen, genellikle çorbalarda ve soslarda kullanılan bir besin kaynağı olarak bilinir. Ancak bu geleneksel lezzetin ardında ciddi sağlık riskleri yatabiliyor. Peki, kemik suyunun zararları neler ve bu lezzetli içeceğin tehlikeleri hakkında ne bilmeliyiz?

İşte kemik suyunun bilinmeyen zararları...

Kaynak: Haber Merkezi

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