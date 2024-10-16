Kemik Suyunu Kase Kase İçiyoruz: Haşlama İçerken Bir Değil 10 Kez Düşünün

Kemik suyu, hayvanların bağ dokuları ve kemiklerinin kaynatılmasıyla elde edilen, genellikle çorbalarda ve soslarda kullanılan bir besin kaynağı olarak bilinir. Ancak bu geleneksel lezzetin ardında ciddi sağlık riskleri yatabiliyor. Peki, kemik suyunun zararları neler ve bu lezzetli içeceğin tehlikeleri hakkında ne bilmeliyiz?

İşte kemik suyunun bilinmeyen zararları...

Kaynak: Haber Merkezi