Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Belli Oldu: CHP Kurultayı Ne Zaman Yapılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararı sonrası siyasi kriz derinleşirken, gözler yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal eden kararı sonrası, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin yetkileri kaldırılmış, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin göreve dönmesine hükmedilmişti.

Kararın ardından kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri de “Erken kurultay olacak mı?” sorusu oldu.

MANSUR YAVAŞ’TAN KONGRE ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, karar sonrası yaptığı açıklamada CHP’nin kendi iradesiyle yeniden kongre sürecine gitmesi gerektiğini savunmuştu.

Yavaş açıklamasında, “Yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı sonrası gözler Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN PLANINI YARKADAŞ ANLATTI

Barış Yarkadaş ise tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, kulislerde konuşulan yol haritasını paylaştı.

Gazeteci Yarkadaş, kısa vadede erken kurultay ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Yarkadaş’a göre süreç doğrudan genel başkanlık kurultayına gitmeyecek. İlk aşamada mahalle delegeleri yeniden belirlenecek, ardından ilçe delegeleri ve il başkanlıkları için seçim süreci işletilecek.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından ise genel başkanlık kurultayı gündeme gelecek.

CHP'DE KURULTAY NE ZAMAN?

Barış Yarkadaş’ın açıkladığı yol haritası CHP kulislerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Parti teşkilatındaki bazı isimler ve siyaset yorumcuları, söz konusu sürecin uygulanması halinde CHP’de yeni kurultayın kısa sürede yapılamayacağını savunuyor.

Kulislerde konuşulan değerlendirmelere göre, mahalle delegelerinden başlayacak yeni yapılanma süreci nedeniyle olağanüstü bir değişiklik olmazsa genel kurultayın en erken bir yıl sonra gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: tv100