Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bugün tutuklananlar arasında, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat'ın da olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Kubat’ın soruşturma aşamasındaki gizli tanık olduğu belirtilen ve şu an yurtdışında bulunan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasında rol aldığını aktardı.

Uludağ, Kubat’ın eski MHP Ankara il yöneticisi olduğunu ve 2022 yılında Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olduğunu kaydetti.

Uladağ’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında tutuklananlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı. Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik’in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı. Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan Kubat, 2022’de Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmuştu.”