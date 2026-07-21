Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da Esnaf Ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnafı ziyareti gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret esnasında esnafın talep ve sorunlarını da dinledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da Esnaf Ziyareti
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Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bayram Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafla selamlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, talep ve sorunlarını dinledi.

'ESNAFI DESTEKLEMEK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, "Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaftır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaftan yaparlar. Dolayısıyla esnafla vatandaş arasında karşılıklı güven ilişkisi vardır. Esnafın, hem Türkiye toplumu açısından hem de ticaret açısından önemli bir yeri var. Esnafı hemen hemen her alanda her ortamda desteklemek zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA

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