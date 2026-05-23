Kemal Kılıçdaroğlu İl ve İlçe Örgütlerini Görevden mi Aldı? Resmi Açıklama Geldi

Kurultay tartışmalarının gölgesinde Ankara kulislerini hareketlendiren 'örgütlerde operasyon' iddialarına Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın ofisinden yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atakan Sönmez, iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğunu belirtti.

'Mutlak butlan' kararı sonrası genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kulislerde mahkeme kararına dayanarak örgütlerde değişikliğe gittiği yönündeki iddialara ilk resmi açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, parti örgütlerine yönelik herhangi bir müdahale ya da yetki kullanımının söz konusu olmadığını belirtti. Sönmez, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır."

'DEZENFORMASYON AMAÇLI İDDİALAR'

Sönmez, kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu, açıklamanın devamında, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve dezenformasyon amaçlı iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

